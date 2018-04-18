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«Терминатору» предрекли светлое экспортное будущее
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«Терминатору» предрекли светлое экспортное будущее 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» может стать хитом на экспортном рынке бронетехники. Об этом написал военный эксперт из Центра военно-морского анализа Майкл Кофман в материале National Interest.
«У российских военных нет явной потребности в «Терминаторе», поскольку страна обладает широким модельным рядом бронетехники. Пока машина не покажет себя, первоначальные заказы будут небольшими. При этом «Терминатор» может оказаться хитом на экспортном рынке, особенно в странах со сложным ландшафтом. Заказы на данную платформу будут невелики, но прибыльны», — считает он.
Автор добавил, что Минобороны России заказало партию «Терминаторов» для наладки соответствующей производственной линии «Уралвагонзавода», а экспортные заказы позволят выйти на более масштабное производство. «Пока что российская армия экспериментирует с самой концепцией БМПТ. Российские Вооруженные силы переосмысливают роль боевых машин пехоты на поле боя, изучая роль машин поддержки в бою, их уровень живучести и то, какую огневую поддержку они могут обеспечить основным боевым танкам», — резюмирует Кофман.
В 2017 году «Терминаторы» прошли опытно-боевую эксплуатацию во время операции в Сирии. По словам представителя завода-производителя, эти испытания стали основой для контракта, заключенного на форуме «Армия-2017».
Современный образец «Терминатора» массой 44 тонны вооружен двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым танковым пулеметом Калашникова, четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс «Атака») и двумя автоматическими 30-миллиметровыми гранатометами АГ-17Д.
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