Американский эксперт назвал значение российского «Терминатора» для развития бронетехники

Боевые машины поддержки танков «Терминатор» поставляют в сухопутные силы России для отработки экспериментальной концепции БМПТ и обеспечения потенциальных экспортных заказов, заявил эксперт на страницах американского издания.

По мнению Майкла Кофмана, эксперта по российским вооруженным силам в Центре военно-морского анализа, «у российских военных нет четкой потребности в „Терминаторе“. „Они уже имеют обширный арсенал различных боевых машин, поэтому первоначальные заказы будут небольшими, пока новая машина не покажет себя. При этом „Терминатор“ может стать популярным на внешних рынках, особенно для тех стран, которые в перспективе будут вести боевые действия с повстанцам на сложной местности“, передает его слова The National Interest

Он также считает, что российские Вооруженные силы сегодня переосмысливают роль боевых машин пехоты (БМП) на поле боя и рассматривают варианты внедрения машин для поддержки наступающей бронетехники. Появление „Терминатора“ в Сирии и последующие его испытания в боевых действиях могут оказать прямое влияние на дальнейшие развитие методов ведения боевых действий бронетанковыми силами.

»Речь идет о том, как лучше всего поддерживать танки на поле битвы. БМП должен иметь большую живучесть, а также иметь способность предоставлять большую огневую мощь в дополнение к той, которой располагают основные танковые силы», — говорит Кофман.

«Терминатор» — это новая машина, построенная на шасси танков Т-72 или Т-90 (в зависимости от модели), оснащенная двумя 30-мм пушками, крупнокалиберным пулеметом и противотанковыми ракетами «Атака-Т». Она предназначена для обеспечения огневой поддержки бронетанковых войск в наступлении, в частности, для ликвидации живой силы противника, вооруженной мобильными противотанковыми системами.