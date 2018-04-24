В УФСИН региона прошла выставка поделок осужденных на тему ЧМ-2018

Вернисаж творческих работ осужденных был организован сотрудниками отдела воспитательной, социальной и психологической работы УФСИН России по Самарской области, где начальник подполковник внутренней службы Александр Дерябин . Поделки на спортивную тематику, изготовленные из ткани, картона, пластика, бумаги и других материалов предоставили изо всех колоний, следственных изоляторов и уголовно-исполнительной инспекции.

Авторитетное жюри под председательством подполковника внутренней службы Александра Дерябина отобрало самые лучшие работы.

По общему признанию победителями конкурса стали поделки, выполненные осужденными из ИК-3, ИК-6, ЛИУ-4, ИК-15, ИК-16, ОТБ, ИК-26, ИК-28 и УИИ.

Лауреаты конкурса поощрены.