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В УФСИН региона прошла выставка поделок осужденных на тему ЧМ-2018
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В УФСИН региона прошла выставка поделок осужденных на тему ЧМ-2018 

АиФ-Самара 27 минут назад
Фото: АиФ-Самара
УФСИН России по Самарской области сообщает о проведении выставки поделок осужденных, посвященной чемпионату мира по футболу 2018.
Вернисаж творческих работ осужденных был организован сотрудниками отдела воспитательной, социальной и психологической работы УФСИН России по Самарской области, где начальник подполковник внутренней службы Александр Дерябин. Поделки на спортивную тематику, изготовленные из ткани, картона, пластика, бумаги и других материалов предоставили изо всех колоний, следственных изоляторов и уголовно-исполнительной инспекции.
Авторитетное жюри под председательством подполковника внутренней службы Александра Дерябина отобрало самые лучшие работы.
По общему признанию победителями конкурса стали поделки, выполненные осужденными из ИК-3, ИК-6, ЛИУ-4, ИК-15, ИК-16, ОТБ, ИК-26, ИК-28 и УИИ.
Лауреаты конкурса поощрены.
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