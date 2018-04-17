Создаваемый на смену Ан-2 самолет ТВС-2ДТС будет стоит около 180 млн рублей

НОВОСИБИРСК , 17 апреля. / ТАСС /. Стоимость нового пассажирского самолета ТВС-2-ДТС, который создается на смену Ан-2 и сейчас готовится к серийному производству, будет в диапазоне 150-180 млн рублей. Об этом сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС директор сибирского научно-исследовательского института авиации им. Чаплыгина (СибНИА), занимающегося разработкой нового самолета, Владимир Барсук.

Композитный самолет ТВС-2-ДТС грузоподъемностью в 3-4 тонны сможет осуществлять полеты дальностью до 3 тыс. километров и производить посадку на воду или на поверхность, покрытую снегом или льдом. Мировых аналогов у данного самолета нет.

"В зависимости от комплектации воздушного суда, самолет будет стоить в районе 150-180 млн рублей", — сказал Барсук.

Он уточнил, что сейчас СибНИА ведет работы по доработке самолета, которые при этом не приведут к изменению его облика во время серийного производства на Улан-Удэнском авиационном заводе с 2021 года.

"Самолет доводится до современных требований летательного аппарата. Наиболее вероятно, что будет изменена система взлетно-посадочных устройств и увеличена колея. Это было выявлено в процессе испытаний и сейчас подлежит доработке", — сказал директор СибНИА.