На военных сборах побывали измайловские школьники

Десятиклассники из школы №1508 в рамках изучения курса начальной военной подготовки почувствовали на своем опыте, что такое быть солдатом.

На военных сборах, которые проходили в Центре подготовки настоящих патриотов «Преображенский» (Новая Москва ) побывали в конце марта старшеклассники школы №1508, а также ученики других школ столицы. В рамках изучения курса начальной военной подготовки здесь прошли пятидневные учебные сборы, во время которых учащиеся познакомились с основами военной службы и с рядом аспектов военных и военно-прикладных дисциплин.

Школьники учились правильно обращаться с оружием, убирать постель, занимались химической и строевой подготовкой. Кроме того юноши участвовали в спортивных соревнованиях по прикладным видам спорта. После возвращения домой, ученики из Измайлово отметили, что в течение пяти дней у них была прекрасная возможность узнать практически все о профессии солдата.