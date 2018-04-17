Ещё
На военных сборах побывали измайловские школьники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На военных сборах побывали измайловские школьники 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Десятиклассники из школы №1508 в рамках изучения курса начальной военной подготовки почувствовали на своем опыте, что такое быть солдатом.
На военных сборах, которые проходили в Центре подготовки настоящих патриотов «Преображенский» (Новая Москва) побывали в конце марта старшеклассники школы №1508, а также ученики других школ столицы. В рамках изучения курса начальной военной подготовки здесь прошли пятидневные учебные сборы, во время которых учащиеся познакомились с основами военной службы и с рядом аспектов военных и военно-прикладных дисциплин.
Школьники учились правильно обращаться с оружием, убирать постель, занимались химической и строевой подготовкой. Кроме того юноши участвовали в спортивных соревнованиях по прикладным видам спорта. После возвращения домой, ученики из Измайлово отметили, что в течение пяти дней у них была прекрасная возможность узнать практически все о профессии солдата.
Управа района Измайлово города Москвы: последние новости
Киоски на станции МЦК «Измайлово» откроются в новом году «Курс освоения гаджетов» стартовал в Измайлове Измайловцы могут бесплатно распечатать фотографии для акции «Бессмертный полк»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коса Тузла стала федеральной собственностью79
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе62
Действия Роскомнадзора привели к проблемам с банковскими картами99
США ударят по Китаю144
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа185
Видео
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
01:18
В Кремле назвали единственные легитимные санкции
Политика
03:32
Кобзон объявил Киркорова своим преемником
Шоу-бизнес
04:16
Москвичи смогут увидеть причину отказа в записи к врачу
Новости Москвы
02:58
Макрон назвал себя «ровней Путину»
Политика
02:11
Воробьев произвел кадровые перестановки
Политика
Памфилова получила премию «Менеджер года»
Политика
00:34
Действия Роскомнадзора привели к проблемам с банковскими картами
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение