100 лет «Красной Армии»: Автомат Калашникова АК74

По результатам обширных конкурсных испытаний автомат А-3 конструкции Калашникова был признан лучшим и в 1974 году официально принят на вооружение под обозначением 5.45мм автомат Калашникова АК-74. Ранние образцы серийных автоматов комплектовались деревянными прикладом и цевьем, в дальнейшем их заменили на более прочные и стойкие к внешним воздействиям детали из черного полимера. Автомат Калашникова АК-74 стал основным оружием пехоты Советской армии, и по сей день его модернизированные варианты состоят на вооружении российских солдат.