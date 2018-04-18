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100 лет «Красной Армии»: Автомат Калашникова АК74
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100 лет «Красной Армии»: Автомат Калашникова АК74 

Калашников Media 2 часа назад
Фото: ВК Пресс
По результатам обширных конкурсных испытаний автомат А-3 конструкции Калашникова был признан лучшим и в 1974 году официально принят на вооружение под обозначением 5.45мм автомат Калашникова АК-74. Ранние образцы серийных автоматов комплектовались деревянными прикладом и цевьем, в дальнейшем их заменили на более прочные и стойкие к внешним воздействиям детали из черного полимера. Автомат Калашникова АК-74 стал основным оружием пехоты Советской армии, и по сей день его модернизированные варианты состоят на вооружении российских солдат.
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