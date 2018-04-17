Уральские реставраторы построили модель единственного серийного пятибашенного танка Т-35 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Уральские реставраторы воссоздали модель танка Т-35, который создавался в 30-е годы XX века. Он был единственным в мире серийным пятибашенным танком, сообщили во вторник в пресс-службе музея военной техники Уральской горно-металлургической компании (УГМК).
"Специалисты участка ремонта и реставрации военной техники "Уралэлектромеди" построили и поставили на ход массо-габаритную модель легендарного танка Т-35, ставшего символом отечественного машиностроения в конце 1930-х годов прошлого века. Называемая «сухопутным броненосцем» и «парадным мамонтом Сталина» эта машина стала единственным в мире серийным пятибашенным танком", — говорится в сообщении.
В музее добавили, что сейчас в мире сохранился только один оригинальный экземпляр Т-35, который находится в музее бронетанковых войск в подмосковной Кубинке. Экспонат УГМК был воссоздан по оригинальным чертежам и фотографиям, его вес составляет около 40 тонн. «В движение он приводится 500-сильным дизельным двигателем. На воссоздание Т-35 ушел год, в разное время над танком работало более 20 человек», — отметили в музее.
После проведения испытаний Т-35 войдет в экспозицию музея военной техники УГМК и будет принимать участие в ежегодном торжественном шествии техники времен Великой Отечественной войны в Верхней Пышме.
Т-35 был спроектирован в 1931-1932 году, всего было изготовлено 59 экземпляров. Длина танка составляла 10 метров, ширина чуть больше 3, а высота — 3,5 метра, управлял им экипаж из 9-11 человек. Т-35 был вооружен тремя пушками и шестью пулеметами. В 1930-х годах он считался самым мощным танком в мире, однако первые столкновения в начале Великой Отечественной войне показали, что танк разгонялся до 10 км/ч, у него была слабая бронезащита и небольшой запас хода.
Музей УГМК «Боевая слава Урала» считается одной из самых крупных российских выставочных площадок военно-технического профиля. В коллекции музея собрано более 200 единиц военной техники и раритетных автомобилей, уникальные коллекции отечественных наград, воинских регалий, массогабаритных макетов холодного и огнестрельного оружия, а также униформа, снаряжение, знаки отличия отечественных Вооруженных сил. В 2016 году авторскому коллективу музея была присуждена премия правительства Российской Федерации в сфере туризма.