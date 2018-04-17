В Екатеринбурге проведена агитационная акция «Военная служба по контракту –— твой выбор!»

Специалисты пункта отбора граждан на военную службу по контракту информировали всех желающих об её особенностях, социальных гарантиях и преимуществах для тех, кто заключит контракт с Минобороны

Агитационно-информационная акция «Военная служба по контракту –— твой выбор!» проведена в Екатеринбурге

Специалисты пункта отбора граждан на военную службу по контракту информировали всех желающих об её особенностях, социальных гарантиях и преимуществах для тех, кто заключит контракт с Минобороны.

В ходе проведения акции военнослужащими была представлена выставка современных образцов вооружения и специальной техники. Спортсмены Свердловской области по пауэрлифтингу и тяжёлой атлетике выступили с демонстрацией силовых упражнений с гирями и штангой. Ансамбль песни и пляски ЦВО подготовил концерт.

Все желающие могли пройти психологическое тестирование на профессиональную пригодность и тем самым определить своё возможное место службы в одном из родов войск. На все интересующие вопросы молодых людей отвечали военные психологи и военнослужащие, проходившие службу в местном гарнизоне.

В акции приняло участие более 1300 человек. Посетили пункт отбора и изъявили желание подписать контракт для прохождения службы в частях ЦВО более 300 молодых парней.