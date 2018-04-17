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В Екатеринбурге проведена агитационная акция «Военная служба по контракту –— твой выбор!»
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В Екатеринбурге проведена агитационная акция «Военная служба по контракту –— твой выбор!» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты пункта отбора граждан на военную службу по контракту информировали всех желающих об её особенностях, социальных гарантиях и преимуществах для тех, кто заключит контракт с Минобороны.
Агитационно-информационная акция «Военная служба по контракту –— твой выбор!» проведена в Екатеринбурге.
Специалисты пункта отбора граждан на военную службу по контракту информировали всех желающих об её особенностях, социальных гарантиях и преимуществах для тех, кто заключит контракт с Минобороны.
В ходе проведения акции военнослужащими была представлена выставка современных образцов вооружения и специальной техники. Спортсмены Свердловской области по пауэрлифтингу и тяжёлой атлетике выступили с демонстрацией силовых упражнений с гирями и штангой. Ансамбль песни и пляски ЦВО подготовил концерт.
Все желающие могли пройти психологическое тестирование на профессиональную пригодность и тем самым определить своё возможное место службы в одном из родов войск. На все интересующие вопросы молодых людей отвечали военные психологи и военнослужащие, проходившие службу в местном гарнизоне.
В акции приняло участие более 1300 человек. Посетили пункт отбора и изъявили желание подписать контракт для прохождения службы в частях ЦВО более 300 молодых парней.
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