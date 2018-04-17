Начались поставки «Терминаторов» в российские сухопутные войска

Новая российская боевая машина поддержка танков «Терминатор», созданная на «Уралвагонзаводе» , способна поддерживать основные танки в бою против пехоты противника в городских условиях, а также на сложной местности. Эта машина для поддержки танков может вести огонь из скорострельных пушек, а также запускать управляемые ракеты. Русские закупают эти машины в небольшом количестве для дальнейшей отработки самой концепции, а также для обеспечения экспортных заказов.

«Боевая машина поддержки танков, получившая название «Терминатор», в настоящее время принята на вооружение и серийно поставляется в российскую армию, — сказал в интервью агентству ТАСС представитель компании-изготовителя «Уралвагонзавода». — Первая партия машин уже передана военным».

«Терминатор» — уникальная машина, созданная на шасси танка Т-72 или танка Т-90 (в зависимости от модели), но без основной 125-миллиметровой танковой пушки. Вместо этого на нем установлены две 30-миллиметровые автоматические пушки, крупнокалиберный пулемет, а также противотанковые ракеты «Атака-Т». По данным агентства ТАСС, машина предназначена для огневой поддержки бронетанковых войск «в наступательных операциях, в том числе для нейтрализации живой силы противника, вооруженных мобильными противотанковыми ракетными системами».

Российские военные особо не нуждаются в «Терминаторах», поскольку у них в распоряжении уже имеется богатый арсенал весьма эффективных боевых бронемашин, и поэтому первоначальный заказ будет небольшим, пока не будет доказана эффективность новой модели. Вместе с тем «Терминатор» может стать «хитом» на экспортном рынке, особенно в тех странах, которые ведут боевые действия против повстанцев на сложной местности.

«Особой потребности в нем нет, поэтому заказ этой платформы, вероятно, будет небольшим, но «Терминатор» может оказаться успешным на экспортном рынке», — отметил в беседе с корреспондентом журнала «Нэшнл интерест» (National Interest) Майкл Кофман (Michael Kofman), эксперт по российским вооруженным силам Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analyses).

Обеспечение экспортных заказов — одна из причин приобретения «Терминаторов» российской армией. Небольшое количество закупленных бронемашин позволит «Уралвагонзаводу» создать линию по производству «Терминаторов». Экспортные заказы помогут российской оборонной промышленности доработать эту концепцию, а также компенсировать затраты на создание производственной линии. «Они подготовят производственную линию, надеясь тем самым привлечь экспортные заказы», — сказал Кофман.

Что касается более широкого контекста, то российская армия продолжает проводить эксперименты с концепцией «Терминатора», поскольку эта машина показывает свою перспективность и может в будущем фундаментально изменить методы использования бронетехники на поле боя. На самом деле эта новая боевая машина может появиться в Сирии для проведения испытаний в боевых условиях. Если «Терминатор» окажется успешным, то он сможет существенным образом изменить методы ведения боевых действий бронетанковыми войсками.

«Российские бронетанковые силы переосмысливают роль боевых машин пехоты (БМП) на боле боя, а также занимаются поиском альтернативных моделей бронемашин для поддержки продвижения бронетехники, — отметил Кофман. — Предстоит решить вопрос о том, какой способ поддержки танков на поле боя является лучшим, а ответ состоит в том, что БМП должны обладать определенной живучестью, а также предоставлять значительную дополнительную огневую поддержку в добавлении к той, которой располагают основные танки».

Однако в настоящий момент «Терминатор» представляет собой всего лишь концепцию. Только после его успешного испытания в боевых условиях мы сможет понять, насколько она успешна.