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ВМФ получил в первом квартале атомную подлодку, три корабля и 46 ракет «Калибр»
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ВМФ получил в первом квартале атомную подлодку, три корабля и 46 ракет «Калибр» 

ТАСС 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Военно-морской флот России получил в первом квартале 2018 года атомную подлодку, три корабля, два вертолета и почти 50 ракет «Калибр», сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
"В интересах Военно-морского флота приняты прошедший ремонт ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ «Тула», три корабля и судна обеспечения вспомогательного флота, два вертолета, 46 крылатых ракет оперативно-тактического назначения «Калибр», — сказал Борисов на едином дне приемки военной продукции.
Он уточнил, что в Мурманске принято в состав флота судно тылового обеспечения проекта 23120 «Эльбрус», изготовленное на судостроительном заводе «Северная верфь», а очередная партия крылатых ракет морского базирования «Калибр» готова к отгрузке на опытном конструкторском бюро «Новатор» в Екатеринбурге.
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