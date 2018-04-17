Пользователи Сети нашли доказательства в пользу «лунного заговора» американцев

Конспирологи опровергли высадку американских астронавтов на Луну, а также обнаружили корабль пришельцев на старых фотографиях NASA.

С полетов кораблей «Аполлон» прошло уже почти 50 лет, однако споры о том, были ли американцы на Луне, до сих пор не утихают.

Новые доводы в пользу того, что астронавты Nasa инициировали высадку на Луну, предоставили администраторы Youtube канала UFOmania.

На нем было выложено видео с подробным анализом фотографии американских космонавтов на Луне.

На изображении можно увидеть пилота корабля Джона Янга, который занимается сбором лунных образцов.

Однако внимание людей привлекла не знаменитая фотография, а задний фон.

Интернет-пользователи настаивают, что перед ними не что иное, как космический корабль. Помимо корабля, люди рассмотрели базу пришельцев и самих инопланетных жителей.

После того как ролик был размещен в Сети, многие пользователи пришли к выводу, что высадка американскими космонавтами на Луну является не более чем мистификацией, а фотографии были сделаны с Земли при помощи специальной техники.