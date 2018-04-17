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В Волгоградской области пожарные команды ЮВО проводят тренировки
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В Волгоградской области пожарные команды ЮВО проводят тренировки 

АиФ Волгоград 55 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
В соединении Южного Военного округа, дислоцированном в Волгоградской области, приступили к тренировкам по противопожарной безопасности.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа, на еженедельных практических занятиях со всем личным составом отрабатываются действия при возможных чрезвычайных ситуациях в пожароопасный период в Волгоградском гарнизоне.
Кроме того, в соединении проводятся работы по опашке складских зон, создаются 50-метровые противопожарные минерализованные полосы, примыкающие к внешнему ограждению.
В тренировках также участвуют и силы внештатных пожарных команд, которые будут задействованы в случае возникновения ЧС в воинских частях и на прилегающей территории.
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