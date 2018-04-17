Пожарные команды соединения ЮВО под Волгоградом приступили к подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям

Со всем личным составом противопожарных команд и пожарных расчётов на территории одной из воинских частей еженедельно проводятся практические занятия по противопожарной подготовке.

В соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Волгоградской области , пожарные команды приступили к подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям.

Со всем личным составом противопожарных команд и пожарных расчётов на территории одной из воинских частей еженедельно проводятся практические занятия по противопожарной подготовке.

Также в соединении организованы плановые работы по опашке периметров складских зон, а также создаются 50-метровые противопожарные минерализованные полосы, примыкающие к внешнему ограждению охранных периметров.

Круглосуточно через службу оперативных дежурных выполняется мониторинг противопожарной ситуации силами дополнительно выделенного суточного наряда из числа внештатных пожарных команд для осуществления экстренных действий при возникновении пожаров в воинских частях и на прилегающей территории.