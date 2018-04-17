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Пожарные команды соединения ЮВО под Волгоградом приступили к подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям
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Пожарные команды соединения ЮВО под Волгоградом приступили к подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Со всем личным составом противопожарных команд и пожарных расчётов на территории одной из воинских частей еженедельно проводятся практические занятия по противопожарной подготовке.
В соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Волгоградской области, пожарные команды приступили к подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям.
Со всем личным составом противопожарных команд и пожарных расчётов на территории одной из воинских частей еженедельно проводятся практические занятия по противопожарной подготовке.
Также в соединении организованы плановые работы по опашке периметров складских зон, а также создаются 50-метровые противопожарные минерализованные полосы, примыкающие к внешнему ограждению охранных периметров.
Круглосуточно через службу оперативных дежурных выполняется мониторинг противопожарной ситуации силами дополнительно выделенного суточного наряда из числа внештатных пожарных команд для осуществления экстренных действий при возникновении пожаров в воинских частях и на прилегающей территории.
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