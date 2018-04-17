На Урале воссоздали бронированного «мамонта Сталина»

Всего в годы войны было изготовлено 59 экземпляров танка. Его длина составляла десять метров, ширина — около трех, а высота — три с половиной. Управлял боевой машиной экипаж из 9-11 человек. На вооружении Т-35 стояли три пушки и шесть пулеметов.

Как говорят реставраторы, в свое время танк считался самым мощным в мире. Он стал гордостью военных парадов, был задействован в учениях и маневрах, но до 41-го года в военных действиях участия не принимал. Первые же бои показали его несовершенство.

"Танк создавался для условий войны 20-30-х годов. Его главной задачей было преодоление колючей проволоки, окопов и борьба с живой силой противника. К началу Великой Отечественной, когда стала развиваться противотанковая артиллерия, Т-35 устарел и имел низкую эффективность. Однако, его историческое и пропагандистское значение трудно переоценить: именно силуэт Т-35 изображен на медали «За отвагу», — рассказывает директор музея военной техники Александр Емельянов

Уральская модель была воссоздана по исходным чертежам и фотографиям. Вес танка составляет порядка 40 тонн, а в движение он приводится 500-сильным дизельным двигателем. На воссоздание Т-35 ушел год. В разное время над танком работало более 20 человек.

После технических испытаний «уральский „сухопутный броненосец“ будет принимать участие в шествии техники времен Великой Отечественной, которое ежегодно проходит в Верхней Пышме.

Кстати

До наших дней дошел только один оригинальный экземпляр Т-35 — он находится в подмосковной Кубинке.