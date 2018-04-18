В Псковской области начались учения по ликвидации ЧС, связанных с паводками

Второй этап Всероссийского командно-штабного учения: ликвидация «чрезвычайных ситуаций», связанных с паводками, стартовал в Псковской области . Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в течение суток с 06.00 18 апреля до 06.00 19 апреля предстоит ликвидация условных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками.

Во время второго этапа запланирована работа органов управления РСЧС по принятию решений на ликвидацию ЧС в соответствии с условиями вводных. В каждом регионе к месту условного происшествия выдвинутся подвижные пункты управления (ППУ). В субъектах, где в связи с сезонными рисками уже введен режим «Чрезвычайная ситуация», практические мероприятия будут отрабатываться по фактической обстановке.

На территориях, где условно «разгулялась» стихия, будут проводиться поисковые работы и спасение людей на воде, в том числе с применением вертолетов и стоящей на вооружении подразделений специальной техники: современных многофункциональных катеров, судов на воздушной подушке и аэроботов, для мониторинга паводковой обстановки задействуют беспилотную авиацию.

Запланированы инженерные работы по защите населенных пунктов от воды, расчистке русел рек, взрывы льда для предупреждения ледовых заторов и другие мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод.

В отдельных регионах запланированы отселение населения и организация его жизнеобеспечения: развертывание пунктов временного размещения (ПВР), в том числе, мобильных, а также городков жизнеобеспечения.

В рамках учения отрабатывается межведомственное взаимодействие, уточняются планы по срокам и объемам привлекаемых в случае чрезвычайной ситуации сил и средств, а также по созданным резервам финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.