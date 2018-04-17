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Стихия, наводнения, лесной пожар. На Ямале проводят командно-штабные учения по ликвидации ЧС
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Стихия, наводнения, лесной пожар. На Ямале проводят командно-штабные учения по ликвидации ЧС 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 17 апреля, на Ямале начались командно-штабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенними паводками и природными пожарами.
Организовало учения Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
В программе — оповещение и сбор органов управления и личного состава, муниципальных и окружной комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В соответствии с замыслом учения будет введен режим функционирования «Повышенная готовность», а также приведены в готовность силы и средства ямальской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).
«Крупномасштабное командно-штабное учение инициировано Советом безопасности РФ для того, чтобы проверить готовность сил и средств РСЧС, а также отработать выполнение практических мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС сезонного характера», — сообщил директор окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Владимир Власов. — Наша главная задача — обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод и, самое главное, — безопасность населения и территорий автономного округа в этот период. Для поддержания постоянной боевой готовности сил и средств необходимы тренировки и практические учения».
Командно-штабное учение проводится с 17 по 19 апреля. Согласно замыслу учение пройдет в три этапа, практические действия во всех регионах отрабатываются с учетом предполагаемой обстановки, которая может сложиться в период половодья и природных пожаров на территории субъекта.
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