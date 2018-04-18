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Учения в Юго-Восточном округе столицы в рамках второго этапа Всероссийских командно-штабных учений
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Учения в Юго-Восточном округе столицы в рамках второго этапа Всероссийских командно-штабных учений 

MosDay.ru 56 минут назад
Сегодня, в рамках второго этапа учений, на территории районов Кузьминки, Некрасовка, Текстильщики, Выхино-Жулебино, Южнопортовый и Печатники прошла отработка вводных: наполнение водой дорожного полотна территорий района в связи с обильным таянием снега и выпадением большого количества осадков — в Кузьминках и Некрасовке, а также загорание лесопарковой территории. Особенностью второго этапа учений является проведение совместных мероприятий органов исполнительной власти ЮВАО Москвы, ГБУ «Жилищник» и «Автомобильные дороги», отдельного поста А209 поисково-спасательного центра Москвы, полиции, сотрудников Мосприроды, территориального подразделения Росгвардии, службы пожаротушения 24 пожарно-спасательного отряда и другие. «В рамках учений была проверена укомплектованность и слаженность действий экипажей сводного отряда поливомоечной техники, а также отработаны вопросы межведомственного взаимодействия при ликвидации ЧС и обмена информацией, — рассказывает начальник Управления МЧС ЮВАО Николай Шестаков, — По результатам проведенных учений установлено, что все подразделения готовы к действиям по предназначению. Завтра в учениях будут задействованы оставшиеся 5 районов на территории нашего округа ». Пресс-служба Управления МЧС по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве. Вчера в Москве стартовали Всероссийские командно-штабные учения. Сегодня, в рамках второго этапа учений, на территории районов Кузьминки, Некрасовка, Текстильщики, Выхино-Жулебино, Южнопортовый и Печатники прошла отработка вводных: подтопление территорий района в связи с обильным таянием снега и выпадением большого количества осадков — в Кузьминках и Некрасовке, и загорание лесопарковой территории. Особенностью второго этапа учений является проведение совместных мероприятий органов исполнительной власти ЮВАО Москвы, ГБУ «Жилищник» и «Автомобильные дороги», отдельного поста А209 поисково-спасательного центра Москвы, полиции, сотрудников Мосприроды, территориального подразделения Росгвардии, службы пожаротушения 24 пожарно-спасательного отряда и другие. — В рамках учений была проверена укомплектованность и слаженность действий экипажей сводного отряда поливомоечной техники, а также отработаны вопросы межведомственного взаимодействия при ликвидации ЧС и обмена информацией, — рассказывает начальник Управления МЧС ЮВАО Николай Шестаков, — По результатам проведенных учений установлено, что все подразделения готовы к действиям по предназначению. Завтра в учениях будут задействованы оставшиеся 5 районов на территории нашего округа.
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