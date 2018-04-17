Кадры заводских испытаний новейших бомбардировщиков Су-34 

В рамках Гособоронзаказа на заводе им. Чкалова в Новосибирске из цехов выкатили два бомбардировщиков Су-34, которые будут переданы военному ведомству в среду.
Самолеты совершили цикл наземных испытаний и поднялись в воздух.
Су-34 — глубокая модернизация Су-27, созданная для уничтожения наземных целей. Благодаря своим выдающимся характеристикам самолет способен также вести бой с истребителями противника.
Первая партия бомбардировщиков была передана ВКС РФ в январе текущего года.
По состоянию на январь 2018 года в ВКС РФ стоит около 100 этих самолетов.