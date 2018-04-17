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«Планы есть». Зачем S7 космический проект?
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«Планы есть». Зачем S7 космический проект? 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Российский ответ Илону Маску: компания S7Group приобрела активы проекта «Морской старт» ракетно-космической корпорации «Энергия». Предметом сделки стали корабль Sea Launch Commander и платформа Odyssey с установленным на них ракетным оборудованием, сообщает «Интерфакс».
Какие планы у компании на космический проект «Морской старт»? Этот вопрос Business FM задала совладелице групп компаний S7 Наталии Филёвой:
Наталия Филёва совладелица групп компаний S7 «Мы сделаем футбольное поле. И давать под свадьбы — тоже хороший вариант. Да нет, просто… ну, собираемся запускать ракеты. Ну и хорошо, вот все, больше ничего не могу сказать. Планы есть, но они еще слишком на воде».
Соглашение о продаже комплекса было заключено еще в декабре 2016 года. Но, поскольку оборудование находится в американском порту Лонг-Бич, для совершения сделки нужно было получить разрешительные документы от госорганов России и США.
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