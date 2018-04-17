«Планы есть». Зачем S7 космический проект?

Российский ответ Илону Маску: компания S7Group приобрела активы проекта «Морской старт » ракетно-космической корпорации «Энергия» . Предметом сделки стали корабль Sea Launch Commander и платформа Odyssey с установленным на них ракетным оборудованием, сообщает «Интерфакс»

Наталия Филёва совладелица групп компаний S7 «Мы сделаем футбольное поле. И давать под свадьбы — тоже хороший вариант. Да нет, просто… ну, собираемся запускать ракеты. Ну и хорошо, вот все, больше ничего не могу сказать. Планы есть, но они еще слишком на воде».