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В Ярославской области начались командно-штабные учения по отработке ЧС в условиях природных пожаров и паводка
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В Ярославской области начались командно-штабные учения по отработке ЧС в условиях природных пожаров и паводка 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
17 по 19 апреля в Ярославской области проводятся командно-штабные учения по отработке действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, и защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также по безаварийному пропуску весеннего половодья.
Работа с органами управления, силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций идет под руководством министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Пучкова.
— В соответствии с решением оперативного совещания Совета безопасности Российской Федерации и комплексным планом основных мероприятий МЧС России на 2018 год в период с 17 по 19 апреля проводим командно-штабное учение, — в режиме видео-конференц-связи обозначил задачи Владимир Пучков. — Необходимо отработать механизмы взаимодействия по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками и природными пожарами.
В ходе учений будут применены практические действия сил и средств, проведены эвакомероприятия, развернуты пункты временного размещения людей, проверены системы оповещения и информирования населения. Кроме того, будут организованы практические мероприятия по противопожарному обустройству лесов и населенных пунктов.
— Сегодня мы проводим первый этап командно-штабного учения, который включает в себя приведение органов управления и сил РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации в паводковый и пожароопасный периоды, — сказал заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. — Особое внимание в рамках учений этого этапа будет уделено выполнению КЧС и ОПБ муниципальных образований превентивных мероприятий при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами и пропуском весеннего половодья.
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