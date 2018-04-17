В Ярославской области начались командно-штабные учения по отработке ЧС в условиях природных пожаров и паводка

17 по 19 апреля в Ярославской области проводятся командно-штабные учения по отработке действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, и защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также по безаварийному пропуску весеннего половодья.

Работа с органами управления, силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций идет под руководством министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Пучкова

— В соответствии с решением оперативного совещания Совета безопасности Российской Федерации и комплексным планом основных мероприятий МЧС России на 2018 год в период с 17 по 19 апреля проводим командно-штабное учение, — в режиме видео-конференц-связи обозначил задачи Владимир Пучков. — Необходимо отработать механизмы взаимодействия по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками и природными пожарами.

В ходе учений будут применены практические действия сил и средств, проведены эвакомероприятия, развернуты пункты временного размещения людей, проверены системы оповещения и информирования населения. Кроме того, будут организованы практические мероприятия по противопожарному обустройству лесов и населенных пунктов.