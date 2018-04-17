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Приморские специалисты приступили к восстановлению американского танка «Шерман»
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Приморские специалисты приступили к восстановлению американского танка «Шерман» 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
На этой недели военнослужащие базы хранения бронетанкового вооружения Восточного военного округа приступили к восстановлению среднего американского танка «Шерман» времен Великой Отечественной войны, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту. В Приморье танк доставили 8 апреля на военном самолете Ил-76 ВКС России.
Наибольшую трудность у специалистов вызывает работа с ходовой частью танка и с некоторыми конструктивными особенностями боевой машины. По планам, после завершения восстановительных работ танк будут задействовать в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы. А после он займет место в Приморском филиале парка «Патриот».
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