Приморские специалисты приступили к восстановлению американского танка «Шерман»

На этой недели военнослужащие базы хранения бронетанкового вооружения Восточного военного округа приступили к восстановлению среднего американского танка «Шерман» времен Великой Отечественной войны, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту. В Приморье танк доставили 8 апреля на военном самолете Ил-76 ВКС России

Наибольшую трудность у специалистов вызывает работа с ходовой частью танка и с некоторыми конструктивными особенностями боевой машины. По планам, после завершения восстановительных работ танк будут задействовать в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы. А после он займет место в Приморском филиале парка «Патриот».