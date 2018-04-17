Экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации ЗВО отрабатывают групповую слетанность перед военным парадом

Вблизи аэродромов постоянного базирования в Ленинградской, Тверской, Смоленской областях и Карелии летчики выполняют тренировочные полеты, выстраиваясь пеленгом с интервалом и дистанцией между самолетами в 20 и 40 метров соответственно.

Экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Западного военного округа (ЗВО) приступили к отработке групповой слетанности перед участием в военном параде в Санкт-Петербурге , посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Вблизи аэродромов постоянного базирования в Ленинградской, Тверской, Смоленской областях и Республике Карелия экипажи выполняют учебно-тренировочные полеты, выстраиваясь пеленгом с интервалом и дистанцией между самолетами в 20 и 40 метров соответственно.

В воздушной части парада примут участие наиболее опытные экипажи оперативно-тактической авиации на МиГ-29, Су-34, Су-27, Су-35, МиГ-31, вертолетов Ми-26, Ми-35, Ми-8, Ка-52, транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, Ту-134.

Всего 4 и 7 мая во время репетиций парада в небе над Дворцовой площадью будет принимать участие 25 самолетов и 13 вертолетов.