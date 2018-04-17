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Главный военный прокурор Украины подал в суд на главу Генштаба ВСУ
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Главный военный прокурор Украины подал в суд на главу Генштаба ВСУ 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Заместитель генпрокурора — главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что прокуратура подала в суд на начальника Генштаба Виктора Муженко.
По его словам, Генштаб незаконно запретил военным прокурорам посещать места дислокации воинских частей и соединений без письменного разрешения. «Я подал иск в суд, который и должен выяснить, правомерны ли действия Генштаба или не правомерны», — заявил главный военный прокурор в интервью «112 Украина».
Он уточнил, что ответчиком в процессе выступает Муженко и юридическое управление Генштаба. По словам Матиоса, в 2017 году благодаря работе военных прокуроров в воинских частях удалось привлечь к уголовной ответственности в виде гауптвахты 630 и к административной — 1 300 военнослужащих.
Конфликт между военной прокуратурой и Минобороны разгорелся из-за озвученной Матиосом статистики суицидов в армии. Главный военный прокурор заявил, что участники АТО или те, которые уходят из зоны ее проведения для восстановления, совершают в среднем 2-3 самоубийства в неделю.
Позже начальник управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майор Олег Грунтковский сообщил, что озвученные Матиосом данные являются ложными, а его заявление — «пиар и манипуляция». При этом он отказался назвать количество самоубийств среди военных, заявив, что это секретная информация.
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