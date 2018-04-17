Главный военный прокурор Украины подал в суд на главу Генштаба ВСУ

По его словам, Генштаб незаконно запретил военным прокурорам посещать места дислокации воинских частей и соединений без письменного разрешения. «Я подал иск в суд, который и должен выяснить, правомерны ли действия Генштаба или не правомерны», — заявил главный военный прокурор в интервью «112 Украина ».

Он уточнил, что ответчиком в процессе выступает Муженко и юридическое управление Генштаба. По словам Матиоса, в 2017 году благодаря работе военных прокуроров в воинских частях удалось привлечь к уголовной ответственности в виде гауптвахты 630 и к административной — 1 300 военнослужащих.

Конфликт между военной прокуратурой и Минобороны разгорелся из-за озвученной Матиосом статистики суицидов в армии. Главный военный прокурор заявил, что участники АТО или те, которые уходят из зоны ее проведения для восстановления, совершают в среднем 2-3 самоубийства в неделю.

Позже начальник управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майор Олег Грунтковский сообщил, что озвученные Матиосом данные являются ложными, а его заявление — «пиар и манипуляция». При этом он отказался назвать количество самоубийств среди военных, заявив, что это секретная информация.