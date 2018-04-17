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ПЗРК ведет огонь по «крылатой ракете»: замедленная съемка
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ПЗРК ведет огонь по «крылатой ракете»: замедленная съемка 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Подразделения противовоздушной обороны Западного военного округа провели боевые стрельбы с применением переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».
Маневры проходили на полигоне «Кирилловский» в Ленинградской области. Зенитчики уничтожили самолеты, вертолеты и тактические крылатые ракеты условного противника, которые имитировали высокоскоростные мишени.
В стрельбах участвовало более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц техники.
Лучшие стрелки приут участие в международном конкурсе армейских игр «Чистое небо».
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