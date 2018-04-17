ПЗРК ведет огонь по «крылатой ракете»: замедленная съемка

Подразделения противовоздушной обороны Западного военного округа провели боевые стрельбы с применением переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».

Маневры проходили на полигоне «Кирилловский» в Ленинградской области . Зенитчики уничтожили самолеты, вертолеты и тактические крылатые ракеты условного противника, которые имитировали высокоскоростные мишени.

В стрельбах участвовало более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц техники.

Лучшие стрелки приут участие в международном конкурсе армейских игр «Чистое небо».