В Минобороны рассказали о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня, Турция — один, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано два случая стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Хама", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны.

Сообщается, что Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена гуманитарная акция в населенном пункте Акраба провинции Алеппо, доставлен груз весом 1,9 тонны. За сутки медицинскую помощь получили 79 человек.

В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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