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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в четверг в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 5 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — 1, Латакия — 3, Хама — 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 2 случая стрельбы в провинции Хама", — говорится в документе Минобороны РФ.
В Минобороны сообщили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Маалула провинции Риф Дамаск по выдаче 445 продовольственных наборов, общий вес доставленного гуманитарного груза — 1,9 тонн.
Кроме того, по линии ООН проведено два гуманитарных конвоя — в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Деръа в составе 23 грузовиков-рефрижераторов общим весом 149 тонн, и в населенный пункт Эт-Тайба провинции Деръа в составе 5 грузовиков-рефрижераторов общим весом 32 тонны. В течение суток медицинская помощь оказана 21 жителю.
В течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2508.
Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, также не изменилось — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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