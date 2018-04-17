РКК «Энергия» продолжит сотрудничество с новым владельцем «Морского старта»

Ранее гендиректор компании S7 Space (новый владелец космодрома «Морской старт») Сергей Сопов заявил РИА Новости, что сделка по приобретению космодрома завершена.

"В соответствии с соглашением РКК «Энергия» продолжит участие в проекте «Морской старт» в качестве поставщика комплектующих и окажет содействие S7 Group в эксплуатации и обслуживании комплекса. Планируется также, что «Энергия» выполнит опытно-конструкторскую работу для адаптации ракеты среднего класса «Союз-5» для запусков с комплекса «Морской старт», — говорится в сообщении.