РКК «Энергия» продолжит сотрудничество с новым владельцем «Морского старта» 

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» продолжит участие в проекте «Морской старт», владельцем которого стала компания S7, и начнет работу по адаптации новой ракеты «Союз-5» под запуски с плавучего космодрома, сообщили журналиста во вторник в пресс-службе «Энергии».
Ранее гендиректор компании S7 Space (новый владелец космодрома «Морской старт») Сергей Сопов заявил РИА Новости, что сделка по приобретению космодрома завершена.
"В соответствии с соглашением РКК «Энергия» продолжит участие в проекте «Морской старт» в качестве поставщика комплектующих и окажет содействие S7 Group в эксплуатации и обслуживании комплекса. Планируется также, что «Энергия» выполнит опытно-конструкторскую работу для адаптации ракеты среднего класса «Союз-5» для запусков с комплекса «Морской старт», — говорится в сообщении.
Ранее представители S7 сообщали, что проект новой ракеты «Союз-5» в том виде, в котором он существует сегодня, неэффективен экономически для использования на «Морском старте». S7 планирует до 2023 года использовать на «Морском старте» ракеты "Зенит", а после этого перейти на «Союзы-5».