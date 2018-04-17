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На аэродроме в Ленобласти репетируют Парад Победы
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На аэродроме в Ленобласти репетируют Парад Победы 

Ivyborg.ru 56 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
На военном аэродроме в Ленобласти парадные расчеты пеших колонн и механизированные колонны приступили к первым репетициям Парада Победы, который пройдёт 9 мая.
Как сообщает пресс-служба ЗВО, в военном параде по Дворцовой площади в Петербурге в этом году пройдут маршем колонны гусеничной и колесной техники общим количеством более 95 единиц.
Колесная техника будет представлена бронетранспортерами БТР-82А, универсальными бронированными автомобилями повышенной проходимости «Тайфун-К», специальными транспортными средствами «Тигр», боевыми машинами реактивной артиллерии БМ-21 «Торнадо», самоходными зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», пусковыми установками зенитной ракетной системы С-400, самоходными артиллерийскими орудиями «Нона-СВК», пусковыми установками оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и другими боевыми и специальными машинами. Гусеничная техника будет представлена танками Т-72Б3, боевыми машинами пехоты БМП-3, самоходными артиллерийскими установками «Мста-С». Возглавят механизированную колонну легендарные танки Т-34-76 и Т-34-85.
На взлетно-посадочной полосе аэродрома, где размечена площадка, в точности повторяющая маршрут движения по Дворцовой площади, водители и механики-водители многотонных машин оттачивают навыки по управлению техникой при движении в парадном строю, добиваясь ювелирной точности.
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