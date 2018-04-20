Летчики ЗВО заступили на дежурство по борьбе с пожарами и подтоплениями

МОСКВА , 20 апр — РИА Новости . Экипажи армейской и оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) приступили к несению специального дежурства на аэродромах в Воронежской, Ленинградской, Нижегородской, Псковской и Смоленской областях: в ходе плановых полетов они будут проводить разведку местности на наличие лесных пожаров и зон подтопления, сообщила в пятницу пресс-служба ЗВО.

"В связи с приближающимся пожароопасным периодом в Центральном и Северо-Западном федеральных округах авиационные экипажи ЗВО приступили к несению специального дежурства на аэродромах Воронежской, Смоленской, Ленинградской, Псковской и Нижегородской областей. Командованием авиационных соединений налажено взаимодействие с региональным управлением МЧС России по вопросам оперативного реагирования на возможные вызовы стихии", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что «летчики армейской и оперативно-тактической авиации ЗВО в ходе проведения плановых учебно-тренировочных полетов будут проводить мониторинг местности на наличие лесных пожаров и зон подтопления».

При обнаружении возгораний в воздух будут подняты вертолеты-разведчики, экипажи которых уточнят координаты очагов пожаров, направления распространения огня, определят основные и запасные точки забора воды, проведут поиск пострадавших в зонах стихийных бедствий. Вертолеты оснащены подъемными устройствами, которые позволяют эвакуировать людей беспосадочным способом.

В настоящее время инженерно-технический состав авиачастей на аэродромах базирования оборудует необходимое количество вертолетов водосливными устройствами типа ВСУ-5А, вмещающими до пяти тонн воды.