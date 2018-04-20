Лётчики армейской и оперативно-тактической авиации ЗВО проводят мониторинг ЧС

В связи с приближающимся пожароопасным периодом в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, авиационные экипажи приступили к несению специального дежурства на аэродромах Воронежской, Смоленской, Ленинградской, Псковской и Нижегородской областей.

Летчики армейской и оперативно-тактической авиации Западного военного округа в ходе проведения плановых учебно-тренировочных полетов будут проводить мониторинг местности на предмет наличия лесных пожаров и зон подтопления.

В связи с приближающимся пожароопасным периодом в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, авиационные экипажи ЗВО приступили к несению специального дежурства на аэродромах Воронежской, Смоленской, Ленинградской, Псковской и Нижегородской областей. Командованием авиационных соединений налажено взаимодействие с региональным управлением МЧС по вопросам оперативного реагирования на возможные вызовы стихии.

Если на самолеты оперативно-тактической авиации возложены функции проведения разведки очагов лесных пожаров, то задачи экипажей вертолетов армейской авиации намного шире. При обнаружении признаков пожара в воздух поднимается вертолет-разведчик, который не только уточняет координаты очага возгорания и направление распространения огня, но и определяет основную и запасную точки забора воды, проводит поиск людей, попавших в зону стихийного бедствия. При необходимости, экипаж способен осуществить эвакуацию людей беспосадочным способом при помощи штатного подъёмного устройства.

К дежурству с выполнением таких задач допускаются экипажи, имеющие квалификационную категорию не ниже, чем «лётчик 2 класса».

Тем временем на аэродроме базирования инженерно-технический состав оборудует необходимое количество винтокрылых машин специальными водосливными устройствами типа ВСУ-5А, вмещающими до 5 тонн воды.

В ближайшее время с силами и средствами, привлекаемыми к несению дежурства, будут проведены специальные учения, во время которых летчики подразделений армейской авиации, в условиях, максимально приближенных к обстановке реального лесного пожара, отработают наиболее сложные элементы боевой подготовки — полеты с подвесными грузами и тушение пожаров.