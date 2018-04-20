Ещё
Лётчики армейской и оперативно-тактической авиации ЗВО проводят мониторинг ЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Турция вывела золотой запас из США
Турция вывела золотой запас из США

Лётчики армейской и оперативно-тактической авиации ЗВО проводят мониторинг ЧС 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В связи с приближающимся пожароопасным периодом в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, авиационные экипажи приступили к несению специального дежурства на аэродромах Воронежской, Смоленской, Ленинградской, Псковской и Нижегородской областей.
Летчики армейской и оперативно-тактической авиации Западного военного округа в ходе проведения плановых учебно-тренировочных полетов будут проводить мониторинг местности на предмет наличия лесных пожаров и зон подтопления.
В связи с приближающимся пожароопасным периодом в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, авиационные экипажи ЗВО приступили к несению специального дежурства на аэродромах Воронежской, Смоленской, Ленинградской, Псковской и Нижегородской областей. Командованием авиационных соединений налажено взаимодействие с региональным управлением МЧС по вопросам оперативного реагирования на возможные вызовы стихии.
Если на самолеты оперативно-тактической авиации возложены функции проведения разведки очагов лесных пожаров, то задачи экипажей вертолетов армейской авиации намного шире. При обнаружении признаков пожара в воздух поднимается вертолет-разведчик, который не только уточняет координаты очага возгорания и направление распространения огня, но и определяет основную и запасную точки забора воды, проводит поиск людей, попавших в зону стихийного бедствия. При необходимости, экипаж способен осуществить эвакуацию людей беспосадочным способом при помощи штатного подъёмного устройства.
К дежурству с выполнением таких задач допускаются экипажи, имеющие квалификационную категорию не ниже, чем «лётчик 2 класса».
Тем временем на аэродроме базирования инженерно-технический состав оборудует необходимое количество винтокрылых машин специальными водосливными устройствами типа ВСУ-5А, вмещающими до 5 тонн воды.
В ближайшее время с силами и средствами, привлекаемыми к несению дежурства, будут проведены специальные учения, во время которых летчики подразделений армейской авиации, в условиях, максимально приближенных к обстановке реального лесного пожара, отработают наиболее сложные элементы боевой подготовки — полеты с подвесными грузами и тушение пожаров.
ТК «Звезда»: последние новости
Войска ПВО Центрального военного округа успешно отразили атаку крылатых и баллистических ракет В ЮВО начались отправки первых команд новобранцев к местам прохождения военной службы по призыву Экзамен для водителей ПГРК «Ярс»: кадры из школы техников РВСН
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300357
Турция вывела золотой запас из США103
Первый легальный бордель открывается в России353
Первый русский бордель назвали спасением нации201
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой82
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:55
Жертв пожара в «Зимней вишне» стало меньше
Происшествия
02:54
Варламов хочет заменить Собянина, но пока не знает как
Общество Политика
01:00
Почти две тысячи дворов станут зеленее весной
Новости Москвы
09:54
Турция вывела золотой запас из США
Экономика Рынки
00:44
Первый легальный бордель «возбудил» Милонова
Общество Политика
00:44
Галкина смутила «беременная» Пугачева
Шоу-бизнес
04:52
Табаков посмертно получил приз ММКФ
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение