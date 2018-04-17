«Торы» и «Искандеры» проедут по главной площади Улан-Удэ 9 мая

УЛАН-УДЭ , 17 апреля. / ТАСС /. Пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У» примут участие в военном параде в Улан-Удэ 9 мая. Об этом сообщил ТАСС во вторник начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.

"В столице Бурятии в военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, примут участие более 1,4 тыс. человек и более 50 единиц военной техники, в том числе «Искандеры» и «Торы», — сообщил Гордеев.

В составе механизированной колонны пройдут также бронетранспортеры (БТР-80), боевые разведывательные дозорные машины (БРДМ-2), реактивные системы залпового огня «Торнадо», ствольная буксируемая артиллерия (гаубицы Д-30).

"От Восточного военного округа в параде примут участие более 1 тыс. военнослужащих, в частности, парадные расчеты от штаба общевойскового объединения округа, дислоцированного в Республике Бурятия, соединения связи, отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитно-ракетной воинской части, подразделений радиационной, химической и биологической защиты и материально-технического обеспечения округа, — отметил Гордеев. — Спланировано прохождение парадного расчета представителей военно-патриотического движения «Юнармия».

"Сейчас с военнослужащими Улан-Удэнского гарнизона проводятся тренировки в составе парадных коробок. Кроме того, проходят завершающие тренировки механиков-водителей и водителей для отработки синхронности прохождения боевой колесной техники в составе механизированной колонны", — добавили в округе.