Сделка по покупке плавучего космодрома «Морской старт» закрыта

Предыдущим владельцем была аффилированная с Ракетно-космической корпорацией (РКК) «Энергия» группа компаний Sea Launch.

"Все документы оформлены, согласованы и подписаны. Теперь владельцем имущественного комплекса и интеллектуальной собственности «Морского старта» является компания S7", — сказал Сопов.

Таким образом, в распоряжении S7 оказалась плавучая платформа, предназначенная для пусков ракет "Зенит" , командное судно для управления всем комплексом и наземная инфраструктура в Калифорнии.

"Сейчас космос вплетен во все сферы экономики. Это связь, навигация, картографирование. Вся современная экономика планеты Земля завязана на космосе. Это огромные рынки, которые в дальнейшем будут только расти. Приобретение космодрома «Морской старт» — это «входной билет» для нас в космическую индустрию. С нашей точки зрения, это очень интересное направление бизнеса, которое имеет хорошие долгосрочные перспективы", — отметил генеральный директор компании S7 Space.