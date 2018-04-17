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Сделка по покупке плавучего космодрома «Морской старт» закрыта
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Сделка по покупке плавучего космодрома «Морской старт» закрыта 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса «Морской старт» (Sea Launch) и стала полноправным хозяином плавучего космодрома, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор компании S7 Space (дочернее предприятие S7 Group) Сергей Сопов.
Предыдущим владельцем была аффилированная с Ракетно-космической корпорацией (РКК) «Энергия» группа компаний Sea Launch.
"Все документы оформлены, согласованы и подписаны. Теперь владельцем имущественного комплекса и интеллектуальной собственности «Морского старта» является компания S7", — сказал Сопов.
Таким образом, в распоряжении S7 оказалась плавучая платформа, предназначенная для пусков ракет "Зенит", командное судно для управления всем комплексом и наземная инфраструктура в Калифорнии.
"Сейчас космос вплетен во все сферы экономики. Это связь, навигация, картографирование. Вся современная экономика планеты Земля завязана на космосе. Это огромные рынки, которые в дальнейшем будут только расти. Приобретение космодрома «Морской старт» — это «входной билет» для нас в космическую индустрию. С нашей точки зрения, это очень интересное направление бизнеса, которое имеет хорошие долгосрочные перспективы", — отметил генеральный директор компании S7 Space.
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