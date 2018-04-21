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Сторожевые корабли ЧФ «Пытливый» и «Сметливый» пополнят соединение ВМФ России в Средиземном море
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Сторожевые корабли ЧФ «Пытливый» и «Сметливый» пополнят соединение ВМФ России в Средиземном море 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Планируется, что сегодня СКР войдут в состав сил постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне, где действуют боевые корабли и суда обеспечения, в том числе фрегаты ЧФ «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».
Сторожевые корабли (СКР) Черноморского флота (ЧФ) «Пытливый» и «Сметливый» совершают плановый переход из Севастополя в Средиземное море. В настоящее время они проходят черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.
Вчера на переходе морем экипажи кораблей выполнили комплекс боевых упражнений в полигонах боевой подготовки флота в Чёрном море.
Планируется, что сегодня СКР войдут в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота России в дальней морской зоне, где действуют боевые корабли и суда обеспечения, в том числе фрегаты ЧФ «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».
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