Сторожевые корабли ЧФ «Пытливый» и «Сметливый» пополнят соединение ВМФ России в Средиземном море

Планируется, что сегодня СКР войдут в состав сил постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне, где действуют боевые корабли и суда обеспечения, в том числе фрегаты ЧФ «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».

Сторожевые корабли (СКР) Черноморского флота (ЧФ) «Пытливый» и «Сметливый» совершают плановый переход из Севастополя в Средиземное море. В настоящее время они проходят черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.

Вчера на переходе морем экипажи кораблей выполнили комплекс боевых упражнений в полигонах боевой подготовки флота в Чёрном море.

Планируется, что сегодня СКР войдут в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота России в дальней морской зоне, где действуют боевые корабли и суда обеспечения, в том числе фрегаты ЧФ «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».