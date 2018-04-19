Крым может стать одной из основных площадок для ремонта боевых кораблей России

Речь, в первую очередь, идет о Черноморском флоте. Однако в перспективе завод, ранее занимавшийся ремонтом гражданских судов, сможет чинить суда Балтийского и Северного флотов, которые могли бы заходить в Крым во время дальних походов.

Преимущество завода — технология изготовления и ремонта конструкций из алюминиево-магнитных сплавов, которые широко используются при строительстве военных кораблей.

Опрошенные газетой эксперты отмечают, что «Залив» имеет все шансы стать одной из основных ремонтных площадок для российского флота.

Керченский завод уже получил первый серьезный контракт от ВМФ России. Он примет участие в ремонте БДК проекта 775 «Ямал». Этот корабль в январе прошлого года получил повреждения в Эгейском море, столкнувшись с сухогрузом.