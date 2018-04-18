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Во время полевого выхода бойцы Росгвардии отработают навыки действий в боевых условиях
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Во время полевого выхода бойцы Росгвардии отработают навыки действий в боевых условиях 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ИА "МардовМедиа"
Бойцы ОМОН на транспорте управления Росгвардии по Самарской области проводят полевой выход на одном из полигонов региона. Живут в условиях максимально приближенных к боевым. Разбиты палатки, есть и полевая кухня. В течение недели отрабатывают навыки действий в различных ситуациях. Бойцы сдают нормативы по стрельбе из штатного оружия в дневное и ночное время, выполняют упражнения по боевому гранатометанию. Такие полевые выходы бойцы ОМОН на транспорте проводят 2 раза в год по итогам зимнего и летнего периодов обучения. Полевой выход завершится через два дня совместным тактико-специальным занятием с тольяттинским ОМОНом.
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