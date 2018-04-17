В Пятигорске пройдут учения МЧС

Командно-штабное учение органов управления и МЧС проведут в Пятигорске 17-19 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.

Учения покажут, насколько слаженно могут действовать городские власти и спасатели в случае возникновения чрезвычайной ситуации: лесного пожара и его последствий, весеннего половодья.

В рамках мероприятия проверят работу сирен на предприятиях, проедут по городу на автомобилях с громкоговорителями и даже зайдут в каждый двор с мегафоном. В связи с учениями горожан просят соблюдать спокойствие.