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В Пятигорске пройдут учения МЧС
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В Пятигорске пройдут учения МЧС 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Командно-штабное учение органов управления и МЧС проведут в Пятигорске 17-19 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.
Учения покажут, насколько слаженно могут действовать городские власти и спасатели в случае возникновения чрезвычайной ситуации: лесного пожара и его последствий, весеннего половодья.
В рамках мероприятия проверят работу сирен на предприятиях, проедут по городу на автомобилях с громкоговорителями и даже зайдут в каждый двор с мегафоном. В связи с учениями горожан просят соблюдать спокойствие.
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