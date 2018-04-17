Виновного в авиакатастрофе Ил-18 в Тикси приговорили к 4,5 года колонии-поселения

Руководителя полетами аэродрома Тикси, признанного виновным в нарушении правил полетов, которое привело к крушению

военного самолета Ил-18 в Тикси в декабре 2016 года, приговорили к четырем годам и шести месяцам в колонии-поселении,

сообщает

пресс-служба Якутского гарнизонного военного суда.

Гарнизонным военным судом старший лейтенант ВКС России Камиль Ахмедов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, которое повлекло по неосторожности смерть человека, а также причинение травм разной степени тяжести потерпевшим, уничтожение воздушного судна").

Наказание Ахмедову назначено в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Помимо этого, гарнизонный военный суд удовлетворил гражданский иск военного прокурора гарнизона и взыскал с Ахмедова в пользу Министерства обороны РФ 23 млн 528 тыс. рублей «в счет утраченного Ил-18», говорится в сообщении.

19 декабря 2016 года Самолет Ил-18 совершил аварийную посадку в 30 км от аэродрома Тикси, выполняя плановый перелет с аэродрома Канска . На борту находилось 32 пассажира и семь членов экипажа. В результате авиакатастрофы один офицер погиб, 37 военнослужащих получили травмы различной степени тяжести.

Как следует из приговора, Ахмедов, являясь руководителем полетами аэродрома Тикси, в нарушение правил полетов дал указание экипажу воздушного судна Ил-18 на снижение ниже установленной безопасной высоты полетов. После занятия заданной высоты воздушное судно столкнулось с земной поверхностью и разрушилось.