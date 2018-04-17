Американцам рассказали про русского «Терминатора»

Как отмечает издание, в российской армии нет явной необходимости для «Терминатора», так как уже имеется обширный арсенал очень способных боевых бронированных машин. Эксперты предполагают, что поначалу заказы будут небольшими, пока новая модель не покажет себя. Однако «Терминатор» может стать хитом на экспортном рынке, пишут американские эксперты, особенно для стран, которым приходится сталкиваться с повстанцами на сложной местности.

Эксперты заключили, что пока говорить об успешности «Терминатора» рано, так как сначала надо посмотреть на него в бою.