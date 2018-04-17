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Американцам рассказали про русского «Терминатора»
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Американцам рассказали про русского «Терминатора» 

Национальная Служба Новостей 34 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Россия только что построила «Терминатора», который может отправиться на войну в Сирию, пишет американский журнал The National Interest. Речь идет о начале поставок в сухопутные войска РФ боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».
Как отмечает издание, в российской армии нет явной необходимости для «Терминатора», так как уже имеется обширный арсенал очень способных боевых бронированных машин. Эксперты предполагают, что поначалу заказы будут небольшими, пока новая модель не покажет себя. Однако «Терминатор» может стать хитом на экспортном рынке, пишут американские эксперты, особенно для стран, которым приходится сталкиваться с повстанцами на сложной местности.
Эксперты заключили, что пока говорить об успешности «Терминатора» рано, так как сначала надо посмотреть на него в бою.
Напомним, в пятницу 13 апреля в корпорации «Уралвагонзавод» сообщили, что Минобороны РФ приняло на вооружение БМПТ «Терминатор» и что начались серийные поставки в российские войска.
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