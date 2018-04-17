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Спецназ ЦВО вывел из-под огня условных террористов мирных жителей при отработке вопросов на огненно-штурмовой полосе
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Спецназ ЦВО вывел из-под огня условных террористов мирных жителей при отработке вопросов на огненно-штурмовой полосе 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Отработка данной задачи была взята из реальной операции, проведенной российскими военнослужащими в Сирийской Арабской Республике, по выводу гражданского населения из-под удара террористов.
Военнослужащие подразделений специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Новосибирске, в ходе тренировки на огненно-штурмовой полосе вывели из-под огня условных террористов мирных жителей, попавших в окружение.
Отработка данной задачи была взята из реальной операции, проведенной российскими военнослужащими в Сирийской Арабской Республике, по выводу гражданского населения из-под удара террористов.
По замыслу тренировки, военнослужащие в ходе проведения разведывательно-поисковых действий обнаружили мирных жителей, попавших в окружение условной бандгруппы. Командир подразделения принял решение эвакуировать попавших в беду людей в безопасное место. Под прикрытием группы, преодолевая препятствия, такие как разрушенное здание и мост, вертикальная стена и ров с водой, военнослужащие доставили попавших в беду жителей в безопасное место.
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