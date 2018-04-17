Международные учения военно-транспортной авиации стартовали в Болгарии

Нидерландов, Польши и Румынии. София, 17 апреля / Синьхуа / — В центральной части Болгарии в понедельник стартовали международные учения военно-транспортной авиации, в которых участвуют представители вооруженных сил пяти европейских стран: Болгарии, Литвы

Как сообщило Министерство обороны Болгарии, в ходе 11-дневных маневров будут отрабатываться полеты на малой и сверхмалой высоте, десантирование людей и военной техники, подавление ПВО условного противника, тактическое десантирование, взлет с грунта и посадка на грунт. В учениях задействованы такие самолеты, как C-27J Spartan и C-130 Hercules.