Ещё
Международные учения военно-транспортной авиации стартовали в Болгарии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Международные учения военно-транспортной авиации стартовали в Болгарии 

ИА Синьхуа 19 минут назад
София, 17 апреля /Синьхуа/ — В центральной части Болгарии в понедельник стартовали международные учения военно-транспортной авиации, в которых участвуют представители вооруженных сил пяти европейских стран: Болгарии, Литвы, Нидерландов, Польши и Румынии.
Как сообщило Министерство обороны Болгарии, в ходе 11-дневных маневров будут отрабатываться полеты на малой и сверхмалой высоте, десантирование людей и военной техники, подавление ПВО условного противника, тактическое десантирование, взлет с грунта и посадка на грунт. В учениях задействованы такие самолеты, как C-27J Spartan и C-130 Hercules.
В заявлении отмечается, что Болгария проводит данные маневры в рамках своего председательства в ЕС. Цель учений — укрепить взаимодействие между вооруженными силами Болгарии и других стран Евросоюза. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Российские перехватчики МиГ-31 отразили в Арктике нападение условного противника В. Путин назвал агрессией ракетный удар США по Сирии Афганские военные ликвидировали 31 боевика ИГ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна вступилась за Россию87
G7 требует у РФ ответов по инциденту в Солсбери96
Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку105
Путин придумал способ победить коррупцию439
Российский «Панцирь» отбил атаку США770
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение