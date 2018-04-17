Международные учения военно-транспортной авиации стартовали в Болгарии 

София, 17 апреля /Синьхуа/ — В центральной части Болгарии в понедельник стартовали международные учения военно-транспортной авиации, в которых участвуют представители вооруженных сил пяти европейских стран: Болгарии, Литвы, Нидерландов, Польши и Румынии.
Как сообщило Министерство обороны Болгарии, в ходе 11-дневных маневров будут отрабатываться полеты на малой и сверхмалой высоте, десантирование людей и военной техники, подавление ПВО условного противника, тактическое десантирование, взлет с грунта и посадка на грунт. В учениях задействованы такие самолеты, как C-27J Spartan и C-130 Hercules.
В заявлении отмечается, что Болгария проводит данные маневры в рамках своего председательства в ЕС. Цель учений — укрепить взаимодействие между вооруженными силами Болгарии и других стран Евросоюза. —0—