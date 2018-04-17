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В России начались масштабные учения МЧС по предотвращению половодья
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В России начались масштабные учения МЧС по предотвращению половодья 

РИА Новости 20 минут назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Масштабные всероссийские учения по предотвращению последствий весеннего половодья и природных пожаров начались во вторник во всех регионах страны, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В соответствии с решением Совета безопасности РФ c 17 по 19 апреля МЧС России проводит крупномасштабные командно-штабные учения, в которых принимают участие представители различных служб и ведомств, специально подготовленные специалисты, в обязанности которых входят предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пожаров", — сказал представитель МЧС. Они отработают действия по ликвидации ЧС, вызванных весенним половодьем и природными пожарами.
"В регионах, где из-за половодья или лесных пожаров уже введен режим ЧС, маневры будут проходить не по учебным вводным, а в реальной обстановке. Особое внимание будет уделено применению аэромобильных группировок, авиации и беспилотных летательных аппаратов", — пояснили в министерстве.
Согласно замыслу, учения пройдут в три этапа. В первый день все силы будут приведены в готовность к реагированию на ЧС. Затем предстоит этап организации работ. На третий день состоится ликвидация условных чрезвычайных ситуаций.
При этом, как подчеркнули в министерстве, вводные учений разработаны для действий по наихудшему сценарию развития обстановки. Это сделано для проверки готовности максимального количества сил и средств к реальной ЧС. «По указанию главы МЧС РФ Владимира Пучкова во все регионы для контроля и координации учения направлены рабочие группы от центрального аппарата министерства», — добавили в пресс-службе.
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