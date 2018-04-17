Ещё
Более 640 тысяч человек привлечено в России к трехдневным учениям МЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 640 тысяч человек привлечено в России к трехдневным учениям МЧС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Свыше 640 тысяч человек и порядка 120 тысяч единиц техники привлечено во всех регионах страны к крупномасштабному всероссийскому учению по предотвращению последствий весеннего половодья и природных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что в соответствии с решением Совета безопасности РФ c 17 по 19 апреля МЧС России проводит крупномасштабные командно-штабные учения, в которых принимают участие представители различных служб и ведомств, подготовленные специалисты, в обязанности которых входят предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пожаров. Они отработают действия по ликвидации ЧС, вызванных весенним половодьем и природными пожарами.
"К участию в командно-штабных учениях привлечены более 640 тысяч человек и 120 тысяч единиц техники, в том числе от МЧС России — свыше 112 тысяч человек и 20 тысяч единиц техники", — говорится в сообщении.
Согласно замыслу, учения пройдут в три этапа. В первый день все силы будут приведены в готовность к реагированию на ЧС. Затем предстоит этап организации работ. На третий день состоится ликвидация последствий условных чрезвычайных ситуаций.
В министерстве отметили, что вводные учений разработаны для действий по наихудшему сценарию развития обстановки. Это сделано для проверки готовности максимального количества сил и средств к реальным ЧС.
РИА Новости: последние новости
Посол Сирии в КНР обвинил страны Запада в поднятии боевого духа террористов Замена Ан-2 может быть полностью российской, заявил разработчик День ветеранов МВД и внутренних войск
Комментарии  Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Россия отказалась перевозить грузы НАТО406
Скрипалей отравили жидкостью109
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа51
Макрон назвал себя «ровней Путину»116
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение