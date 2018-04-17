Американские «Свобода» и «Независимость» оказались «плавучей кучей мусора»

Отчет ВМС США свидетельствует, что военные страны признали провал американской программы прибрежных боевых кораблей LCS (Littoral Combat Ship), полагает Task & Purpose.

Издание ссылается на данные Морского института ВМС США, где отмечается, что в 2018 году моряки не смогут оперативно развернуть ни один литоральный корабль.

В 2014 году ВМС США из-за сомнений в эффективности кораблей LCS сократили заказ на них, уже имеющиеся у военных корабли находятся на техническом обслуживании. «Военно-морской флот просто признал, что прибрежный боевой корабль представляет собой плавучую кучу мусора», — пишет Task & Purpose.

Среди проблем программы издание также отмечает дефицит элементов боевой системы (в особенности радаров), ограниченные возможности защиты от противокорабельных ракет, а также отсутствие систем, позволяющих снизить ущерб в случае поражения двигательной установки корабля.

Линейка кораблей LCS, предназначенных для патрулирования прибрежной зоны, борьбы с надводными и подводными силами противника, противодействия беспилотникам и разведки, включает два класса кораблей — Freedom и Independence.

Первый, представляющий собой быстроходный монокорпусный корабль, разработан Lockheed Martin. Второй — тримаран (трехкорпусный корабль), создан General Dynamics. С 2006 года на воду спущено 11 таких кораблей.

В марте 2018 в США сравнили российские корабли проекта 22160 с американскими LCS не в пользу последних.