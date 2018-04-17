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В Шанхае открывается 7-я Азиатская конференция-выставка служебной авиации
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В Шанхае открывается 7-я Азиатская конференция-выставка служебной авиации 

ИА Синьхуа 48 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Шанхай, 16 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля на базе служебных воздушных судов международного аэропорта «Хунцяо» в Шанхае /Восточный Китай/ начнет работу трехдневная 7-я Азиатская конференция-выставка служебной авиации.
В нынешнем авиасалоне примут участие свыше 170 компаний и несколько тысяч специалистов со всего мира. Будет представлено 35 самолетов.
Шанхай, 16 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля на базе служебных воздушных судов международного аэропорта «Хунцяо» в Шанхае /Восточный Китай/ начнет работу трехдневная 7-я Азиатская конференция-выставка служебной авиации.
В нынешнем авиасалоне примут участие свыше 170 компаний и несколько тысяч специалистов со всего мира. Будет представлено 35 самолетов.
Шанхай, 16 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля на базе служебных воздушных судов международного аэропорта «Хунцяо» в Шанхае /Восточный Китай/ начнет работу трехдневная 7-я Азиатская конференция-выставка служебной авиации.
В нынешнем авиасалоне примут участие свыше 170 компаний и несколько тысяч специалистов со всего мира. Будет представлено 35 самолетов.
Шанхай, 16 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля на базе служебных воздушных судов международного аэропорта «Хунцяо» в Шанхае /Восточный Китай/ начнет работу трехдневная 7-я Азиатская конференция-выставка служебной авиации.
В нынешнем авиасалоне примут участие свыше 170 компаний и несколько тысяч специалистов со всего мира. Будет представлено 35 самолетов.
Шанхай, 16 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля на базе служебных воздушных судов международного аэропорта «Хунцяо» в Шанхае /Восточный Китай/ начнет работу трехдневная 7-я Азиатская конференция-выставка служебной авиации.
В нынешнем авиасалоне примут участие свыше 170 компаний и несколько тысяч специалистов со всего мира. Будет представлено 35 самолетов.
Шанхай, 16 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля на базе служебных воздушных судов международного аэропорта «Хунцяо» в Шанхае /Восточный Китай/ начнет работу трехдневная 7-я Азиатская конференция-выставка служебной авиации.
В нынешнем авиасалоне примут участие свыше 170 компаний и несколько тысяч специалистов со всего мира. Будет представлено 35 самолетов.
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