В Шанхае открывается 7-я Азиатская конференция-выставка служебной авиации

Шанхай , 16 апреля / Синьхуа / — 17 апреля на базе служебных воздушных судов международного аэропорта «Хунцяо» в Шанхае /Восточный Китай/ начнет работу трехдневная 7-я Азиатская конференция-выставка служебной авиации.

В нынешнем авиасалоне примут участие свыше 170 компаний и несколько тысяч специалистов со всего мира. Будет представлено 35 самолетов.

Шанхай, 16 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля на базе служебных воздушных судов международного аэропорта «Хунцяо» в Шанхае /Восточный Китай/ начнет работу трехдневная 7-я Азиатская конференция-выставка служебной авиации.

В нынешнем авиасалоне примут участие свыше 170 компаний и несколько тысяч специалистов со всего мира. Будет представлено 35 самолетов.

Шанхай, 16 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля на базе служебных воздушных судов международного аэропорта «Хунцяо» в Шанхае /Восточный Китай/ начнет работу трехдневная 7-я Азиатская конференция-выставка служебной авиации.

В нынешнем авиасалоне примут участие свыше 170 компаний и несколько тысяч специалистов со всего мира. Будет представлено 35 самолетов.

Шанхай, 16 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля на базе служебных воздушных судов международного аэропорта «Хунцяо» в Шанхае /Восточный Китай/ начнет работу трехдневная 7-я Азиатская конференция-выставка служебной авиации.

В нынешнем авиасалоне примут участие свыше 170 компаний и несколько тысяч специалистов со всего мира. Будет представлено 35 самолетов.

Шанхай, 16 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля на базе служебных воздушных судов международного аэропорта «Хунцяо» в Шанхае /Восточный Китай/ начнет работу трехдневная 7-я Азиатская конференция-выставка служебной авиации.

В нынешнем авиасалоне примут участие свыше 170 компаний и несколько тысяч специалистов со всего мира. Будет представлено 35 самолетов.

Шанхай, 16 апреля /Синьхуа/ — 17 апреля на базе служебных воздушных судов международного аэропорта «Хунцяо» в Шанхае /Восточный Китай/ начнет работу трехдневная 7-я Азиатская конференция-выставка служебной авиации.

В нынешнем авиасалоне примут участие свыше 170 компаний и несколько тысяч специалистов со всего мира. Будет представлено 35 самолетов.