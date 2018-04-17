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В РФ будут присваивать звания военнослужащим запаса
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СМИ: В России будут присваивать звания военнослужащим запаса 

RT на русском 46 минут назад
Фото: ТАСС
В российских военкоматах появятся специальные аттестационные комиссии, которые будут заниматься присвоением званий военнослужащим запаса. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что комиссии будут учитывать военное образование, состояние здоровья, а также моральные и деловые качества претендента.
Таким образом военнослужащие запаса смогут дослужиться до звания полковника.
В Минобороны изданию рассказали, что приказ главы оборонного ведомства «О порядке проведения аттестации для присвоения воинских званий гражданам, пребывающим в запасе Вооруженных сил России» уже действует. Этот приказ объединил и упорядочил требования к офицерам запаса, которые претендуют на получение очередного воинского звания.
Аттестационные комиссии создадут при республиканских, краевых и областных военкоматах, они будут проводить заседания раз в квартал.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, находящихся в запасе.
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