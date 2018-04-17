ПВО Сирии отразила ракетные удары по аэродромам Шайрат в Хомсе и Думейр под Дамаском

Средства ПВО сирийской армии сумели отразить в ночь на вторник два ракетных удара, которые были нанесены по военным аэродромам Шайрат в провинции Хомс и Думейр в 50 км к северу от Дамаска , передает ТАСС

Как сообщил телестанции Al Ekhbariya источник в командовании ВС республики, сирийским зенитчикам удалось поразить шесть целей над Шайратом и сбить еще три ракеты на подлете к Думейру.

Телеканал Sky News Arabia сообщил со ссылкой на очевидцев, что в ночь на вторник в долине Бекаа на востоке Ливана с сирийской стороны границы были слышны сильные взрывы. Не исключено, что удары в этом районе нанесены по позициям шиитской милиции «Хезболла» , воюющей на стороне армии Сирии.

Телестанция Al Manar сообщила во вторник об интенсивных полетах, которые совершают самолеты ВВС Израиля в ночные часы над линией разъединения сирийских и израильских войск на Голанских высотах (40 км от Дамаска). По ее данным, израильское командование перебросило в этот район воинские подкрепления и бронетехнику на случай возможной вооруженной вылазки с сирийской территории в ответ на ракетные удары.