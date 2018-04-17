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ПВО Сирии отразила ракетные удары по аэродромам Шайрат в Хомсе и Думейр под Дамаском
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ПВО Сирии отразила ракетные удары по аэродромам Шайрат в Хомсе и Думейр под Дамаском 

BFM.RU 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Средства ПВО сирийской армии сумели отразить в ночь на вторник два ракетных удара, которые были нанесены по военным аэродромам Шайрат в провинции Хомс и Думейр в 50 км к северу от Дамаска, передает ТАСС.
Как сообщил телестанции Al Ekhbariya источник в командовании ВС республики, сирийским зенитчикам удалось поразить шесть целей над Шайратом и сбить еще три ракеты на подлете к Думейру.
По информации новостного портала Al Masdar, две авиабазы атаковали ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана. Эти сведения, однако, пока не подтверждены Дамаском официально. Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля заявил, что не располагает информацией об ударах в Сирии.
Телеканал Sky News Arabia сообщил со ссылкой на очевидцев, что в ночь на вторник в долине Бекаа на востоке Ливана с сирийской стороны границы были слышны сильные взрывы. Не исключено, что удары в этом районе нанесены по позициям шиитской милиции «Хезболла», воюющей на стороне армии Сирии.
Телестанция Al Manar сообщила во вторник об интенсивных полетах, которые совершают самолеты ВВС Израиля в ночные часы над линией разъединения сирийских и израильских войск на Голанских высотах (40 км от Дамаска). По ее данным, израильское командование перебросило в этот район воинские подкрепления и бронетехнику на случай возможной вооруженной вылазки с сирийской территории в ответ на ракетные удары.
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