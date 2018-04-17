Ещё
Инженерные войска представят на форуме «Армия-2018» более 60 перспективных образцов вооружения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инженерные войска представят на форуме «Армия-2018» более 60 перспективных образцов вооружения 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Выставочную экспозицию составят существующие и перспективные образцы средств инженерного вооружения, которые будут представлены как на статических площадках так и в ходе динамического показа.
Инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках проведения Международного военно-технического форума «Армия-2018» представят более 60 образцов перспективных и современных образцов инженерного вооружения.
Выставочную экспозицию составят существующие и перспективные образцы средств инженерного вооружения, которые будут представлены как на статических площадках так и в ходе динамического показа.
Статические экспозиции будут размещены в павильонах и на открытых площадках парка «Патриот», а на объектах полигона Алабино в ходе динамического показа будут продемонстрированы возможности специальной инженерной техники.
Впервые на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» будет представлена универсальная бронированная инженерная машина УБИМ, тяжелый механизированный мост ТММ-7, инженерная система дистанционного минирования ИСДМ, бурильно-ударная машина БУМ-2, а также новые комплекты разминирования ОВР-ЗШ и ОВР-2-02 с максимально высокой степенью защиты, оснащенные системами телекоммуникации и охлаждения.
Всего будет продемонстрированно более 60 образцов военной инженерной техники, приборов поиска и обезвреживания: подповерхностный обнаружитель ППО-2И, глубинный металодетектор МГ-1И, предназначенный для обнаружения боеприпасов на глубинах до 5 метров, перспективный индукционный миноискатель ИМП-3, позволяющий обнаруживать взрывные устройства в водной среде на глубинах до 10 метров, переносной магнитометрический бомбоискатель МБИ-П2, предназначенный для обнаружения ферромагнитных объектов типа невзорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов в земле, воде и под водой и конденсаторный взрывной прибор ТПВК-43, предназначенный для взрывания электрическим способом противопехотных осколочных мин и зарядов взрывчатых веществ.
ТК «Звезда»: последние новости
Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» совершит деловой заход в порт Коломбо в Шри-Ланке Россия рассмотрит вопрос поставки в Сирию комплексов С-300 – Лавров Военно-морской политехнический институт произведет набор 10 девушек для обучения по специальности «системы автоматизации управления ВМФ»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку67
Путин придумал способ победить коррупцию267
Российская подлодка спасла Сирию от Британии226
Российский «Панцирь» отбил атаку США738
Россия получила неожиданную поддержку148
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение