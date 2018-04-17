На форуме «Армия-2018» представят более 60 образцов вооружений

Отмечается, что выставочную экспозицию составят существующие и перспективные образцы средств инженерного вооружения, которые будут представлены как на статических площадках, так и в ходе динамического показа.

В Минобороны уточняют, что статические экспозиции будут размещены в павильонах и на открытых площадках парка «Патриот», а динамический показ пройдет на полигоне Алабино.

Как сообщается, универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ), тяжелый механизированный мост (ТММ-7), инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ), бурильно-ударная машина (БУМ-2), а также новые комплекты разминирования ОВР-ЗШ и ОВР-2-02 с максимально высокой степенью защиты, оснащенные системами телекоммуникации и охлаждения впервые будут представлены на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».

"Всего будет продемонстрировано более 60 образцов военной инженерной техники, приборов поиска и обезвреживания", — говорится в сообщении.