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На форуме «Армия-2018» представят более 60 образцов вооружений
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На форуме «Армия-2018» представят более 60 образцов вооружений 

РИА Новости 30 минут назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Более 60 перспективных и современных образцов вооружения представят Инженерные войска на форуме «Армия-2018», сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Отмечается, что выставочную экспозицию составят существующие и перспективные образцы средств инженерного вооружения, которые будут представлены как на статических площадках, так и в ходе динамического показа.
В Минобороны уточняют, что статические экспозиции будут размещены в павильонах и на открытых площадках парка «Патриот», а динамический показ пройдет на полигоне Алабино.
Как сообщается, универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ), тяжелый механизированный мост (ТММ-7), инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ), бурильно-ударная машина (БУМ-2), а также новые комплекты разминирования ОВР-ЗШ и ОВР-2-02 с максимально высокой степенью защиты, оснащенные системами телекоммуникации и охлаждения впервые будут представлены на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».
"Всего будет продемонстрировано более 60 образцов военной инженерной техники, приборов поиска и обезвреживания", — говорится в сообщении.
Международный военно-технический форум пройдет с 21 по 26 августа 2018 года на базе одной из ведущих выставочных площадок России — «Патриот Экспо», а также на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.
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