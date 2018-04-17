Лавров рассказал о планах России отправить в Сирию комплексы С-300

Россия готова рассмотреть все варианты для укрепления обороноспособности Сирии , включая поставки зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом журналисту «Би-Би-Си» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров , полный текст интервью опубликован на сайте ведомства.

Франции и «Несколько лет назад по просьбе наших партнеров мы решили не поставлять комплекс С-300 в Сирию. Теперь же, после этого возмутительного акта агрессии со стороны США Великобритании , мы будем рассматривать варианты обеспечения безопасности сирийского государства. Мы готовы рассмотреть любые способы помочь сирийской армии предотвратить агрессию», — рассказал глава российской дипломатии.

16 апреля эксперты Directorate 4 рассказали, что на вооружении сирийской армии стоят советские и российские зенитные комплексы С-75, С-125, С-200, «Куб», «Панцирь-С1», «Бук-М1» и «Бук-М2». В январе стало известно, что после сокращения группировки Вооруженных сил России в Сирии на авиабазе Хмеймим сохранится мощная система противовоздушной обороны, включая зенитные ракетные системы С-400.