США поставили перед собой цель опередить Россию в космосе

Вице‐президент США Майк Пенс объявил о том, что Америка поставила перед собой цель доминировать на просторах космоса над РФ Китаем . Высказывание политика на Космическом симпозиуме процитировала пресс‐служба Белого дома. Таким обрзом, по его мнению, военная промышленность, вооружившись новейшими разработками, должна обеспечить безопасность государства. Чтобы сдерживать и побеждать угрозы, связанные с агрессивными разработками противоспутникового оружия Россией и Китаем, наш президент ( Дональд Трамп ) распорядился, чтобы министерство обороны укрепило наши космические системы — для того, чтобы Америка оставалась такой же доминирующей в космической безопасности, как здесь, на земле — Майк Пенс. Россия продолжает развивать свою космическую программу. В конце марта ракета-носитель вывела на орбиту военный спутник. Кроме того, до 2030 года правительством запланирована реализация программы по освоению Луны.