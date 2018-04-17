США поставили перед собой цель опередить Россию в космосе 

Вице‐президент США Майк Пенс объявил о том, что Америка поставила перед собой цель доминировать на просторах космоса над РФ и Китаем. Высказывание политика на Космическом симпозиуме процитировала пресс‐служба Белого дома.
Таким обрзом, по его мнению, военная промышленность, вооружившись новейшими разработками, должна обеспечить безопасность государства.
Чтобы сдерживать и побеждать угрозы, связанные с агрессивными разработками противоспутникового оружия Россией и Китаем, наш президент (Дональд Трамп) распорядился, чтобы министерство обороны укрепило наши космические системы — для того, чтобы Америка оставалась такой же доминирующей в космической безопасности, как здесь, на земле
— Майк Пенс.
Россия продолжает развивать свою космическую программу. В конце марта
ракета-носитель
вывела на орбиту военный спутник. Кроме того, до 2030 года правительством запланирована реализация программы по освоению Луны.